В Краснослободске сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который находится в федеральном розыске

В Краснослободске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находится в федеральном розыске.

На днях правоохранители при патрулировании улиц обратили внимание на гражданина, чья внешность совпадала с чертами лица преступника, ориентировка на которого была недавно передана стражам порядка.

В итоге сотрудники Росгвардии остановили указанного гражданина, которым оказался 37-летний житель Краснослободского района. Данный мужчина действительно упоминался в ориентировке. Гражданин был объявлен в розыск после того, как не явился к месту отбывания наказания.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru