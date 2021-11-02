В Саранске сотрудники Росгвардии задержали парня, пытавшегося похитить товары из магазина

В Саранске был задержан парень, пытавшийся похитить товары из магазина.

На днях в магазине, расположенном по адресу – улица Косарева, было совершено преступление. К противозаконному действию причастен 20-летний житель Саранска. Молодой человек, посетив указанное торговое заведение в ночное время суток, решил, что ему удастся получить товары на бесплатной основе и не понести за этого никакого наказания.

Преступное намерение парня воплощалось в жизнь до тех пор, пока его не остановил охранник магазина, заметивший, что данный посетитель не оплатил на кассе товары.

Парня задержали сотрудники Росгвардии.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru