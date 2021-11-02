В Мордовии мужчина нечаянно обварил кипятком грудного ребенка

В Саранске ребенок оказался в больнице из-за получения серьезных ожогов.

На днях житель Саранска обрабатывал кипятком бутылочку для кормления своего 7-месяного сына. В определенный момент мужчина, не имея специального намерения, проявил неосторожность, вследствие чего горячая жидкость попала на ребенка, который в тот момент лежал в коляске.

Пострадавший был доставлен в одну из больниц Саранска. У ребенка был диагностирован ожог стоп. Медики приняли решение о госпитализации 7-месячного горожанина. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

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Источник: izvmor.ru