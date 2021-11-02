В Саранске полицейские задержали парня, повредившего остановку общественного транспорта

В Саранске был задержан молодой человек, повредивший остановку общественного транспорта.

В Саранске в начале нынешней недели 25-летний житель Чамзинского района находился на остановке общественного транспорта, расположенной по адресу – улица Косарева, планируя ехать домой. В определенный момент молодой человек в порыве агрессии разбил стекло на остановке. Сумма ущерба составила 26 тыс. рублей.

Выяснилось, что приступ агрессии у парня случился из-за обилия рекламных объявлений на остановке общественного транспорта. Молодой человек решил деятельным путем проявить свое недовольство. Соответствие действий парня адекватности является нулевым, поскольку проблему он всё равно не решил, к тому же причинил вред городскому благоустройству и биографию себе испортил. Свою вину гражданин не отрицает.

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Источник: 13.мвд.рф