Заместитель прокурора Мордовии провел проверку лечебно-исправительного учреждения

Заместитель прокурора Мордовии Леонид Перескоков провел проверку лечебно-исправительного учреждения № 19 УФСИН РФ по Республике.

Леонид Перескоков ознакомился с условиями содержания осужденных. Заместитель прокурора Мордовии посетил жилые отряды разных условий содержания, медицинскую часть, столовую и другие объекты.

Указанные объекты были проверены на предмет соответствия имеющихся условий требованиям уголовно-исполнительного законодательства, соблюдения санитарных норм, а также на предмет соблюдения прав и законных интересов осужденных.

Кроме того, был проведен прием осужденных по личным вопросам.

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Источник: 13.fsin.gov.ru