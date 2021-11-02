Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Мордовии

ОМВД России по Зубово-Полянскому району устанавливается местонахождение Пиваева Василия Федоровича 1963 года рождения.

Указанный гражданин является жителем населенного пункта Ширингуши. Данный житель Мордовии утром 4 декабря прошлого года ушел из дома. С тех пор о местонахождение мужчины нет никаких сведений.

Все, кому что-либо известно о нынешнем местонахождении гражданина Пиваева, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(83458) 2-51-02 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф