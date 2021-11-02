В Мордовии в ноябре ускорилась инфляция

Годовая инфляция в Мордовии Мордовия в ноябре 2021 года ускорилась до 7,29%

В октябре текущего года указанный показатель был равен 6,80%.

Стоит отметить, что рассматриваемый показатель является самым низким среди регионов Приволжского федерального округа (8,67%).

Ускорение инфляции в Мордовии обусловлено преимущественно дальнейшим увеличением издержек производителей, ограничениями со стороны предложения отдельных видов непродовольственной продукции, активизацией спроса на некоторые товары и услуги.

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Источник: izvmor.ru