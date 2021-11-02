В Рузаевскую ЦРБ поступило новое оборудование

В нынешнем году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Рузаевскую ЦРБ поступил автомобиль марки УАЗ и новое оборудование.

Указанное оборудование включает в себя универсальный операционный стол, гистероскоп, фетальный кардиомонитор, портативный аппарат для определения кардиомаркеров и многое другое.

К Рузаевской ЦРБ прикреплено около 64 тыс. человек. Стоит отметить, что в данном учреждении могут получить медицинскую помощь и жители других районов республики.

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Источник: mordovmedia.ru