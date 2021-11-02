В Мордовии уменьшилось количество закрытых предприятий

В Мордовии с начала нынешнего года количество закрытых предприятий сократилось на 40%.

Основная часть закрытых компаний обладала признаками недобросовестного бизнеса и была ликвидирована по решению ФНС.

Вторая по численности группа закрытых предприятий представляет собой недействующие юридические лица.

С начала нынешнего года на российском рынке прекратили работу 345,7 тыс. компаний. Это минимальный показатель так называемой смертности бизнеса за последние 6 лет.

Мордовия является одним из лидеров по снижению указанного показателя среди регионов России.

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Источник: izvmor.ru