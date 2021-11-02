В Саранске ДТП унесло жизнь 35-летнего мужчины

В Саранске по вине неизвестного автомобилиста произошло ДТП, которое унесло жизнь человека.

Вечером минувшего воскресенья, 26 декабря, улица Косарева стала местом трагической гибели 35-летнего мужчины. По данному адресу имело место ДТП, произошедшее в результате выезда транспортного средства на полосу встречного движения. За пределами своей полосы оказался автомобиль марки «Лада-Приора». Данное транспортное средство протаранило автомобиль марки ВАЗ-21093.

Пассажир «Приоры» 35-летнего возраста был доставлен в больницу, где спустя некоторое время скончался. Травмы, полученные мужчиной в результате ДТП, оказались смертельными.

Были травмированы ещё несколько человек, среди которых трое пассажиров «Приоры» 31-летнего возраста, а также 46-летний водитель ВАЗа и его 43-летний попутчик.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель «Лады» потерял контроль над управлением.

Предполагаемый виновник аварии поспешил покинуть место инцидента.

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Источник: гибдд.рф