В Краснослободском районе в результате столкновения внедорожника и грузовика погиб мужчина

На минувших выходных в Краснослободском районе столкновение внедорожника и грузового автомобиля стало причиной гибели мужчины.

В прошлую субботу, 25 декабря, 84-й километр дороги между Саранском и федеральной трассой «Урал» стал местом трагического происшествия. Началом данного события стала потеря контроля над управлением автомобилем марки «Шевроле-Нива». За рулем транспортного средства находилась 32-летняя гражданка, которая допустила выезд на встречную полосу, не сумев должным образом согласовать манеру вождения с погодными условиями.

Упомянутая машина, движение которой координировалось исключительно волей случая, выехала на встречную полосу. После этого автомобиль не разминулся с грузовиком марки МАЗ.

На месте инцидента от полученных травм скончался 37-летний пассажир внедорожника. Женщина, допустившая выезд машины на встречную полосу, была госпитализирована.

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Источник: гибдд.рф