В Рузаевке автомобиль врезался в столб

В Рузаевке столб едва не упал на проезжую часть из-за ДТП.

Днём 26 декабря над дорогой, пролегающей по улице Зои Космодемьянской, нависла своего рода угроза в виде столба, который едва не рухнул на проезжую часть.

Опора ЛЭП накренилась, но на проезжую часть всё же в итоге не упала. Произошло этого из-за того, что в столб врезался автомобиль марки «Рено-Логан». За рулем данного транспортного средства находился 41-летний мужчина.

Потеря контроля над управлением, повлекшая за собой ДТП, имела место по причине того, что упомянутый 41-летний автомобилист превысил скорость.

Водителю «Рено» понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф