В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадала женщина

В Ленинском районе Саранска не смогли поделить дорогу две иномарки.

Днём 26 декабря жители Саранска, оказавшиеся в силу тех или иных обстоятельств на Ключаревском шоссе, стали свидетелями столкновения двух транспортных средств. В данном случае дала о себе знать весьма часто встречающаяся причина ДТП в виде потери контроля над управлением.

Сотрудники ГИБДД предварительно выяснили, что 23-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Киа», в определенный момент перестала контролировать процесс управления, вследствие чего транспортное средство, оказавшееся во власти хаотических случайностей, выехало на встречную полосу, где затем произошло столкновение с машиной марки «Хендай».

Была травмирована 35-летняя пассажирка «Киа».

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Источник: гибдд.рф