В Лямбирском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Лямбирском районе попытка обгона обернулась серьезным ДТП.

Происшествие, произошедшее днём 25 декабря на одном из участков дороги между населенными пунктами Саранск, Большие Березники и Дубенки, является очередным подтверждением того, что перед совершением обгона нужно внимательно оценить дорожные условия, дабы не спровоцировать ДТП.

Как гласят сведения ГИБДД, 25-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Фольксваген», при обгоне выехал на встречную полосу, по которой в этот момент двигалась машина марки «Лада-Калина». Гражданин 61-летнего возраста, управлявший вторым транспортным средством, резко затормозил, что спровоцировало занос, в результате которого данная машина врезалась в фургон марки ГАЗ, стоявший на обочине.

Водитель «Лады» и его 60-летняя пассажирка получили травмы. Автомобилист и его попутчица были госпитализированы.

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Источник: гибдд.рф