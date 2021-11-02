В Саранске автомобиль сбил женщину на парковке магазина

В Саранске женщина попала под колёса автомобиля.

Указанное ДТП произошло днём 25 декабря на территории Октябрьского района города. На улице Косарева 39-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай», во время движения задним ходом по территории парковки магазина совершил наезд на 56-летнюю женщину.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц города, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф