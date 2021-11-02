Прокурором Пролетарского района Саранска был санкционирован арест имущества предприятия.

Прокуратурой указанного района города была проведена проверка соблюдения налогового законодательства, в ходе которой было установлено, что МП «Спецавтохозяйство Саранское» имеет задолженность по обязательным платежам в бюджет в размере более 6,9 млн рублей.

Межрайонная ИФНС России № 1 РМ обратилась в прокуратуру района с постановлением об аресте имущества указанного предприятия.

Прокурором Пролетарского района Саранска было принято решение о санкционировании ареста части имущества МП «Спецавтохозяйство Саранское» на сумму более 6,9 млн рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru