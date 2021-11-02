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Прокурором Пролетарского района Саранска был санкционирован арест имущества предприятия

Прокурором Пролетарского района Саранска был санкционирован арест имущества предприятия

Прокурором Пролетарского района Саранска был санкционирован арест имущества предприятия.

Прокуратурой указанного района города была проведена проверка соблюдения налогового законодательства, в ходе которой было установлено, что МП «Спецавтохозяйство Саранское» имеет задолженность по обязательным платежам в бюджет в размере более 6,9 млн рублей.

Межрайонная ИФНС России № 1 РМ обратилась в прокуратуру района с постановлением об аресте имущества указанного предприятия.

Прокурором Пролетарского района Саранска было принято решение о санкционировании ареста части имущества МП «Спецавтохозяйство Саранское» на сумму более 6,9 млн рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru