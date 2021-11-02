Жительницу Рузаевки осудили за убийство знакомой

В Рузаевке выслушала приговор суда местная жительница, которая во время ссоры убила свою знакомую.

В первой половине сентября нынешнего года 40-летняя жительница указанного населенного пункта поссорилась со своей 31-летней знакомой, которая в тот момент также была пьяна. Стоит отметить, что конфликт произошел из-за повода, который нельзя назвать достаточным для начала выяснения отношений.

Старшая участница ссоры, решив, что словесная аргументация не позволит доказать истинность её позиции, ударила знакомую кухонным ножом в область сердца. Пострадавшая после этого вышла из дома, в котором произошла ссора, на улицу, где скончалась.

Суд приговорил 40-летнюю гражданку к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф