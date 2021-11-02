В Мордовии по требованию прокуратуры был заблокирован сайт

В Рузаевке по требованию прокуратуры был заблокирован сайт, на котором была размещена информация о способах совершения действий противозаконного характера.

В процессе мониторинга сотрудники ведомства обнаружили сайт, на котором были опубликованы информационные материалы, являющиеся инструкцией по обналичиванию денежных средств, представляющих собой материнский капитал.

Прокуратура обратилась в Рузаевский районный суд с требованием ограничить доступ к упомянутому сайту. Суд данное требование удовлетворил.

Также читайте о том, что в Мордовии директор лесничества предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий.

Источник: epp.genproc.gov.ru