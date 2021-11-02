Житель Саранска предстанет перед судом по обвинению в угоне автомобиля

В Саранске в скором времени суд вынесет приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в угоне автомобиля.

В конце сентября текущего года 41-летний житель Саранска гостил у своего товарища. В компании владельца жилья и ещё нескольких приятелей горожанин распивал спиртные напитки. В определенный момент хозяин квартиры уснул. После этого 41-летний горожанин взял ключи от принадлежащего владельцу жилья автомобиля марки «Форд-Транзит». Свое действие другим участникам застолья мужчина объяснил соображениями безопасности, заявив, что обозначенным путем он намерен не допустить, чтобы кто-нибудь сел за руль пьяным.

Спустя некоторое время 41-летний гражданин решил съездить в Чамзинку на машине приятеля. Мужчина предложил одному из собутыльников вместе отправиться в поездку, заявив, что владелец транспортного средства разрешил реализовать данную затею. В итоге участники застолья отправились в Чамзинку, где 41-летний горожанин планировал сдать автомобиль на метал, что в итоге ему сделать не удалось.

После неудачи гражданин решил поехать в Пензу, но неподалеку от населенного пункта Большие Березники машина заглохла. До указанного населенного пункта обвиняемый и его товарищ добрались на попутках.

В начале ноября полицейские задержали фигуранта уголовного дела в Пензе.

Также читайте о том, что житель Ромодановского района, выстреливший в случайного прохожего из газового пистолета, пойдет под суд.

Источник: 13.мвд.рф