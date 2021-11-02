В Лямбирском районе в ДТП пострадал 57-летний мужчина

ДТП, произошедшее накануне, 27 декабря, в Лямбирском районе в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения предусмотренной ПДД скорости движения.

Ранним утром минувшего понедельника на 7-м километре дороги между Саранском и Пензяткой не смогли разъехаться два автомобиля марок Hyundai и Great Wall. Причиной тому стало упомянутое превышение скорости, допущенное 35-летним мужчиной, управлявшим транспортным средством южнокорейского бренда.

Был травмирован 57-летний гражданин, управлявший Great Wall. Прибывшие на место происшествия медики приняли решение о госпитализации мужчины.

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Источник: гибдд.рф