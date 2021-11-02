В Саранске в результате ДТП пострадали три человека

В Октябрьском районе Саранска по вине 40-летнего автомобилиста произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек.

Началось всё с того, что днём 27 декабря 40-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», во время движения по улице Осипенко потерял контроль над управлением, после чего транспортное средство, траектория движения которого никем не контролировалась, протаранило автомобиль марки Volkswagen Passat. Сила удара в данном случае оказалась значительной, в результате чего иномарку отбросило на встречную полосу, где она прервала движение автомобиля марки «Лада-Приора», врезавшись в него.

Телесные повреждения получили несколько человек. Был травмирован 31-летний водитель «Приоры». Не без последствий для здоровья ДТП закончилось для 25-летней пассажирки этой машины. Кроме того, травмы были диагностированы у 6-летнего ребенка, также находившегося в салоне «Приоры».

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Источник: гибдд.рф