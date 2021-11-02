В Саранске автомобиль сбил нарушителя ПДД

В Саранске местный житель оказался в больнице, решив, что он может без каких-либо последствий пересекать проезжую часть на абсолютно любом участке дороги.

В данном случае пострадал не только пешеход, его оплошность также негативным образом сказалась на состоянии здоровья ребенка. Вечером 27 декабря на улице Садовой 57-летний мужчина был сбит автомобилем марки Ford Mondeo, которым управляла 33-летняя женщина. Затем машина врезалась в столб.

ДТП спровоцировало нарушение ПДД, допущенное мужчиной. Он решил оказаться на другой стороне улицы, но идея дойти до ближайшего пешеходного перехода его не посетила.

Были травмированы пешеход и 3-летняя девочка, находившаяся в салоне транспортного средства.

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Источник: гибдд.рф