В Ковылкинском районе был задержан пьяный автомобилист

Дорожно-транспортные происшествия по вине пьяных водителей продолжают уносить человеческие жизни, но некоторым автомобилистам этот факт не кажется достаточным основанием, чтобы не садиться за руль в нетрезвом виде.

Очередной любитель пьяных поездок 27 декабря колесил по улицам посёлка Силикатный Ковылкинского района. Противозаконные действия данного автомобилиста, проигнорировавшего элементарные нормы безопасности, были пресечены сотрудниками ГИБДД. Стражи порядка остановили автомобиль марки ВАЗ-21099, которым управлял 34-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

В скором времени нарушитель понесет ответственность за игнорирование ПДД.

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Источник: гибдд.рф