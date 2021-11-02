В Саранске пойдет под суд парень, обвиняемый в приобретении и хранении наркотиков

В Саранске в скором времени в биографию местного жителя, имеющего пристрастие к потреблению запрещенных веществ, будет вписана судимость.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в октябре нынешнего года 28-летний гражданин, проживающий в Саранске, на одном из сайтов приобрел наркотики массой более 1,2 г. Вскоре после этого молодой человек был задержан стражами порядка.

Сейчас суд рассматривает материалы уголовного дела в отношении парня. С большой долей вероятности можно предположить, что оставшаяся часть молодости жителя Саранска пройдет в пространстве, ограниченном стенами тюремной камеры.

Также читайте о том, что житель Ромодановского района, выстреливший в случайного прохожего из газового пистолета, пойдет под суд.

Источник: epp.genproc.gov.ru