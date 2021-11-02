Житель Саранска пойдет под суд по обвинению в покушении на угоны автомобилей

В Саранске предстанет перед судом местный житель, обвиняемый в покушении на угоны автомобилей.

История криминальной деятельности 23-летнего жителя Саранска, не имеющая в последнее время ни одного примера окончательной реализации преступного замысла, свидетельствует о наличие у него болезненной идеи, связанной с некой слишком навязчивой склонностью к угону машин.

В начале июня нынешнего года молодой человек гостил у своих знакомых. Возвращаясь домой, парень на улице Пушкина обратил внимание на припаркованный по данному адресу автомобиль, двери которого не были закрыты. В сознании молодого человека автоматически сформировалась установка, направленная на совершение угона. Горожанин повернул руль машины. После этого рулевое колесо было заблокировано. Пребывая в состоянии крайнего раздражения в связи с данной неудачей, молодой человек вырвал автомагнитолу.

После этого ход жизнедеятельности горожанина не был сопряжен с разного рода нарушениями закона, но в первой половине ноября ситуация изменилась. После застолья, организованного по случаю женитьбы 23-летнего парня, последний вышел на улицу вместе с гостями, которые собирались уходить домой. Молодой человек немного прогулялся с упомянутыми знакомыми. Оставшись наедине со своими криминальными пристрастиями, горожанин, вновь оказавшись на улице Пушкина по весьма ироничному стечению обстоятельств, решил угнать автомобиль.

Парень попытался угнать две машины, которые находились на территории автомобильной стоянки. На этот раз преступное посягательство вновь обернулось неудачей. На улице Н. Эркая гражданин попытался угнать ещё одну машину, но и в этом случае у него ничего не вышло.

Стоит отметить, что ранее горожанин уже несколько раз оказывался на скамье подсудимых, в том числе и по причине угона.

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Источник: 13.мвд.рф