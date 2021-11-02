В Зубово-Полянском районе предстанет перед судом местный житель, обвиняемый в грабеже

В Зубово-Полянском районе выслушает приговор суда местный житель, которому было предъявлено обвинение в грабеже.

В октябре текущего года 39-летний житель указанного района на улице случайно встретился со своим 63-летним знакомым. Мужчины решили продолжить общение в доме последнего. Постепенно разговор двух знакомых приобрел форму застолья. В ходе попойки из кармана владельца жилья выпали деньги, которые он быстро поднял и положил обратно. В это время гость решил похитить денежные средства у 63-летнего пенсионера.

Подойдя к владельцу жилья, который в тот момент сидел на диване, обвиняемый схватил его за шею, после чего похитил из кармана 20 тыс. рублей, а затем скрылся.

С помощью чужих денег фигурант уголовного дела расплатился с долгами, а также купил себе мобильный телефон. Кроме того, часть денежных средств была потрачена на покупку продуктов питания.

Известно, что в прошлом году житель Зубово-Полянского района вернулся из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение кражи.

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Источник: 13.мвд.рф