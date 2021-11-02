Полицейские изъяли патроны у жителя Краснослободска

В Краснослободске сотрудники правоохранительных органов изъяли боеприпасы у местного жителя.

Недавно стражами порядка была получена оперативная информация о том, что 60-летний житель указанного населенного пункта может хранить боеприпасы. При проведении специальных мероприятий достоверность данной информации подтвердилась. В доме, расположенном в селе Тенишево, который принадлежит 60-летнему жителю Краснослободска, было обнаружено несколько десятков патронов.

Мужчина сообщил, что патроны он нашел более десяти лет назад и решил оставить их на хранение.

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Источник: 13.мвд.рф