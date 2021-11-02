Житель Ичалковского района пойдет под суд по обвинению в незаконном хранении конопли

В Ичалковском районе местный житель стал фигурантом уголовного дела из-за хранения марихуаны.

В конце лета нынешнего года 44-летний житель указанного района, находясь в лесополосе, сорвал коноплю. Мужчина решил воспользоваться дарами природы в личных целях, не имея намерения, касающегося сбыта запрещенного вещества. Гражданин высушил коноплю, измельчил её и стал хранить у себя дома.

Спустя некоторое время полицейские изъяли у жителя Ичалковского района марихуану массой 47,7 г.

Известно, что два года назад мужчина был судим за совершение кражи.

В скором времени житель Ичалковского района опять предстанет перед судом.

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Источник: 13.мвд.рф