Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

В Зубовой Поляне автомобиль сбил пешехода, нарушившего ПДД

В Зубовой Поляне автомобиль сбил пешехода, нарушившего ПДД

В Зубовой Поляне нарушитель ПДД попал под колёса автомобиля.  

Днём минувшего вторника, 28 декабря, на улице Советской были замечены машины ГИБДД и скорой помощи. Транспортные средства экстренных служб прибыли по данному адресу из-за ДТП, в котором пострадал 31-летний мужчина.

Как оказалось, пострадавший сам же и спровоцировал происшествие. Мужчина решил перейти дорогу там, где ему удобно, а не там, где оборудован пешеходный переход. За столь легкомысленное отношение к соблюдению ПДД гражданин поплатился тем, что его сбил автомобиль марки ВАЗ-21101.

Для оказания медицинской помощи мужчина доставлялся в районную больницу.  

Также читайте о том, что в Саранске автомобиль сбил нарушителя ПДД.


Источник: гибдд.рф