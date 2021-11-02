В Саранске иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе

В Саранске по вине водителя иномарки, который вчера, 28 декабря, посчитал, что ему можно не уступать дорогу пешеходам, пенсионерка оказалась на больничной койке.

Вечером 28 декабря в одну из больниц Саранска была госпитализирована 78-летняя горожанка. Травмы пенсионерка получила на улице Пролетарской, где её сбил автомобиль марки «Тойота». Известно, что горожанка двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу в момент ДТП.

За рулем транспортного средства находился 39-летний мужчина. В момент наезда на пенсионерку он был абсолютно трезв.

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Источник: гибдд.рф