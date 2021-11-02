В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадала женщина

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадала 43-летняя женщина.

Происшествие произошло вечером 29 декабря на территории Пролетарского района города. На Лямбирском шоссе 55-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай», при пересечении перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Киа», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала 43-летняя пассажирка «Киа».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе.

Источник: гибдд.рф