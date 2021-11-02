В Инсаре автомобиль сбил пешехода

В Инсаре мужчина попал под колёса автомобиля.

Происшествие произошло вечером 29 декабря на улице Пролетарской. Неизвестный гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого пока что не была установлена, совершил наезд на 68-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть.

Пострадавший получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в районную больницу.

Автомобилист скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф