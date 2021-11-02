В Мордовии прокуратура защищает права предпринимателей

На постоянном контроле прокурора Мордовии Василия Щербакова находится работа по защите прав предпринимателей на своевременную оплату исполненных ими обязательств.

По результатам рассмотрения представления, внесенного прокурором Ленинского района Саранска исполняющему обязанности главы города, перед хозяйствующим субъектом была погашена задолженность по надлежащим образом исполненным муниципальным контрактам на общую сумму более 1,5 млн рублей.

В рамках рассмотрения представления, внесенного прокуратурой республики в региональное министерство информатизации и связи, государственным казенным учреждением РМ «Служба заказчика органов власти Республики Мордовия в сфере информационно-коммуникационных технологий» перед другим субъектом предпринимательской деятельности была погашена задолженность на сумму 3,5 млн рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru