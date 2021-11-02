В УФСИН РФ по Мордовии проводятся новогодние конкурсы

В УФСИН РФ по Мордовии проходят новогодние конкурсы для сотрудников, членов их семей и ветеранов на призы начальника ведомства и регионального отделения общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы.
Сотрудники и члены их семей участвуют в конкурсах, среди которых «Встречаем Новый год», «Символ года», «Дед Мороз и Снегурочка».
Работы конкурсантов оценит специальная комиссия, учитывая художественное мастерство и оригинальность замысла.
Подобные конкурсы проводятся в целях организации культурно-досуговых мероприятий с работниками учреждений, поддержания здорового морально-психологического климата в служебных коллективах, их сплочения и воспитания у работников чувства товарищества.
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Источник: 13.fsin.gov.ru