В УФСИН РФ по Мордовии проводятся новогодние конкурсы

В УФСИН РФ по Мордовии проходят новогодние конкурсы для сотрудников, членов их семей и ветеранов на призы начальника ведомства и регионального отделения общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы.

Сотрудники и члены их семей участвуют в конкурсах, среди которых «Встречаем Новый год», «Символ года», «Дед Мороз и Снегурочка».

Работы конкурсантов оценит специальная комиссия, учитывая художественное мастерство и оригинальность замысла.

Подобные конкурсы проводятся в целях организации культурно-досуговых мероприятий с работниками учреждений, поддержания здорового морально-психологического климата в служебных коллективах, их сплочения и воспитания у работников чувства товарищества.

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Источник: 13.fsin.gov.ru