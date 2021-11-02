В одном из исправительных учреждений Мордовии прошел конкурс на лучшую новогоднюю стенгазету

В лечебном исправительном учреждении № 3 УФСИН РФ по Мордовии в рамках работы кружка художественно-прикладного творчества прошел конкурс на лучшую новогоднюю стенгазету.

Жюри оценивало содержание текста, красочность и яркость образов, актуальность рисунка.

По итогам смотра-конкурса лучшей была признана работа отряда № 4. Второе место занял отряд № 3. Третье место досталось отряду № 1.

Проведение такого рода мероприятий позволяет распознать таланты среди осужденных и развивать их творческие способности.

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Источник: 13.fsin.gov.ru