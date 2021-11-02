В Мордовии сотрудники ФСИН встретились с родителями несовершеннолетних правонарушителей

На базе уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии состоялось родительское собрание, в котором приняли участие несовершеннолетние, состоящие на учете в данной инспекции совместно с их законными представителями, а также представители общественных организаций.

Собрание было посвящено обсуждению родительской ответственности.

В ходе мероприятия были подведены итоги года, родителям были представлены материалы об участии детей в мероприятиях, организованных в 2021 году, в том числе при непосредственном участии общественных организаций.

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Источник: 13.fsin.gov.ru