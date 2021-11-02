В Мордовии бывший сотрудник полиции предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий

В Мордовии выслушает приговор суда бывший сотрудник полиции, который был уличен в совершении действий, выходящих за пределы его должностных полномочий и относящихся к категории противоправных.

В первой половине сентября прошлого года 24-летний молодой человек, будучи в тот период полицейским, находясь при исполнении должностных обязанностей, проводил время в магазине, в котором работает его жена. В определенный момент парень применил физическую силу в отношении одного из посетителей торгового заведения, не имея на то законных оснований.

Позже выяснилось, что действия молодого человека были спровоцированы оскорбительными высказываниями в адрес его супруги, допущенными пострадавшим.

Парень был уволен из полиции.

В скором времени суд огласит приговор в отношении обвиняемого.

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Источник: mordovia.sledcom.ru