Житель Рузаевки, до смерти избивший мужчину, пойдет под суд

В Рузаевке предстанет перед судом местный житель, до смерти избивший мужчину.

В начале августа прошлого года 31-летний житель указанного населенного пункта, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился на улице. В определенный момент горожанин обратил внимание на 43-летнего мужчину, который, также будучи пьяным, ссорился со своей гражданской женой. Житель Рузаевки 31-летнего возраста решил вмешаться в конфликт. Вмешательство мужчины в ссору обернулось жестоким избиением 43-летнего горожанина.

От травмы головы, полученной в результате избиения, пострадавший скончался.

В скором времени 31-летний гражданин, до смерти избивший 43-летнего горожанина, предстанет перед судом.

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Источник: mordovia.sledcom.ru