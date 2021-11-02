Жительница Мордовии предстанет перед судом по обвинению в присвоении и легализации имущества, приобретенного преступным путем

В Краснослободске пойдет под суд местная жительница, которой было предъявлено обвинение в совершении действий, связанных с присвоением и легализацией имущества, приобретенного преступным путем.

В 2016 году 51-летняя жительница указанного населенного пункта, занимая должность главы потребительского общества Краснослободского района, посредством изготовления поддельной документации продала самой себе часть нежилого помещения, площадь которого составляет более 150 квадратных метров.

Действия женщины противозаконного характера повлекли за собой ущерб в размере более 1,4 млн рублей. Данный ущерб был причинен упомянутому потребительскому обществу.

Для дальнейшего распоряжения имуществом обвиняемая заключила со своим знакомым фиктивный документ о продаже последнему недвижимости. Мужчина частью нежилого помещения фактически не владел.

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Источник: mordovia.sledcom.ru