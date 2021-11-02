В Мордовии руководителя и бухгалтера коммерческой организации осудили за уклонение от уплаты налогов

В Мордовии руководитель и бухгалтер коммерческой организации, обвиняемые в совершении преступных действий, направленных на уклонение от уплаты налогов, выслушали приговор суда.

В период с 2016 по 2019 год директор и бухгалтер одной из коммерческих организаций республики посредством внесения в налоговые декларации сведений, которые никоим образом не соответствовали реальной действительности, уклонялись от уплаты налогов.

Общая сумма денежных средств, которые не поступили в бюджет в качестве налоговых платежей в результате действий преступников, составила более 19,5 млн рублей.

Суд оштрафовал каждого из фигурантов данного уголовного дела на 400 тыс. рублей, а также принял решение об удовлетворении иска о взыскании неуплаченной суммы налогов.

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Источник: mordovia.sledcom.ru