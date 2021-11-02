В Саранске осудили местную жительницу, обвиняемую в мошенничестве и получении взятки

В Саранске местная жительница вписала в свою биографию преступный эпизод в связи с мошенничеством и взяточничеством.

В прошлом году сотрудница одного из муниципальных предприятий Саранска получила взятку в размере 65 тыс. рублей от мужчины, приговоренного судом к исправительным работам. В рамках преступной сделки обязанность женщины заключалась в заполнении документации об осуществлении осужденным трудовой деятельности при фактическом игнорировании последним данной меры наказания.

Кроме того, гражданка присвоила себе часть зарплаты, начисленной осужденному, в размере 11,2 тыс. рублей.

Суд приговорил злоумышленницу к 4 годам лишения свободы условно. Кроме того, женщина была оштрафована на 455 тыс. рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru