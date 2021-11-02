Житель Мордовии подозревается в краже денег у своей матери

В Ардатове полицейскими был задержан местный житель, который без каких-либо оглядок на мораль и совесть реализовал в практическом русле идею о совершение преступления в отношении своей матери.

Некоторое время назад 35-летний житель указанного населенного пункта в поисках финансовых средств, необходимых для приобретения спиртного, решил украсть деньги у своей 56-летней матери. Воспользовавшись мобильным приложением банка, мужчина перевел со счета пострадавшей на свой 10,6 тыс. рублей.

Деньги подозреваемый, как и планировал, потратил на покупку спиртного.

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Источник: 13.мвд.рф