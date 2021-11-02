В Саранске 19-летнего парня осудили за приобретение и хранение наркотиков

Пагубное пристрастие к наркотикам может иметь негативные последствия не только для здоровья, но и для социального статуса человека, превращая его из законопослушного гражданина в осужденного, что своим примером недавно доказал 19-летний житель Саранска.

В конце осени минувшего года указанный молодой человек на одном из сайтов приобрел наркотики массой 0,98 г. В тот же день парня задержали полицейские.

Суд применил в отношении горожанина меру наказания в виде 6 месяцев лишения свободы условно. Поспособствует ли данное решение суда отказу парня от пагубного пристрастия, покажет время.

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Источник: epp.genproc.gov.ru