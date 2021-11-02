Житель Мордовии был осужден за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Лямбирского района, повторно севшего за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

В первой половине прошлого года 47-летний житель указанного района два раза садился за руль автомобиля, будучи пьяным. Эти поездки обернулись серьезными проблемами с законом. После второго случая так называемого пьяного вождения гражданин был лишен водительского удостоверения.

Данный мужчина не стал ограничивать себя в действиях в связи с упомянутыми проблемами с законом, которые привели к лишению права управления транспортными средствами. В начале октября минувшего года гражданин в очередной раз сел за руль автомобиля, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

За непреодолимое желание совершать так называемые пьяные поездки суд приговорил жителя Лямбирского района к 200 часам обязательных работ, а также лишил его водительского удостоверения на два с половиной года.

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Источник: epp.genproc.gov.ru