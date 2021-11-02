В Мордовии ДТП унесло жизнь 38-летнего мужчины

Вчера, 13 января, в Мордовии выезд иномарки на встречную полосу спровоцировал ДТП, унесшее жизнь человека.

Ранним утром минувшего четверга на 40-м километре трассы между Саранском и Ульяновском врезались друг в друга два автомобиля. Столкновение произошло, по предварительным данным, из-за того, что 30-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки «Рено-Логан», не сумела справиться с управлением. Машина, траекторию движения которой определял случай, оказалась на встречной полосе. После этого произошло столкновение данного транспортного средства с автомобилем марки «Тойота-Королла».

Полученные 38-летним пассажиром «Тойоты» травмы оказались смертельными. Ещё один пассажир данной машины 54-летнего возраста и женщина, управлявшая «Рено», были госпитализированы.

Также читайте о том, что в Саранске автомобилист, проигнорировавший правила пересечения перекрестков, устроил ДТП.

Источник: гибдд.рф