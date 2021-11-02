В Саранске в ДТП пострадал 57-летний мужчина

В Саранске автомобилист, проигнорировавший правила пересечения перекрестков, устроил ДТП.

Днём 13 января на улице Победы автомобиль марки «Рено-Флюенс» протаранил автомобиль марки ВАЗ-21093. ДТП произошло на перекрестке.

Предварительная версия происшествия гласит, что 23-летний парень, управлявший «Рено», выезжая на главную дорогу, не предоставил право проезда второму транспортному средству, что является нарушением ПДД.

Медицинская помощь в данном случае понадобилась одному человеку. Речь идет о 57-летнем пассажире ВАЗа.

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Источник: гибдд.рф