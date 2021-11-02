Житель Саранска пойдет под суд по обвинению в краже

В Саранске предстанет перед судом местный житель, обвиняемый в причастности к краже имущества у своего приятеля.

В ноябре минувшего года 53-летний житель Саранска проводил время в одном из общежитий города. На общей кухне мужчина в компании нескольких товарищей распивал спиртные напитки. В определенный момент гражданин отлучился, как оказалось позже, для совершения преступления в отношении одного из собутыльников.

Горожанин зашел в комнату 52-летнего участника застолья, о чём последний ничего не знал, где похитил мобильный телефон и ноутбук. Завладев чужим имуществом, мужчина поспешил покинуть общежитие.

Пострадавший, заметив, что собутыльник в спешке покидает общежитие, а также что-то прячет под одеждой, попытался его остановить, заподозрив причастность последнего к похищению имущества. Обвиняемому удалось скрыться, но в кратчайшие сроки он был задержан полицейскими.

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Источник: 13.мвд.рф