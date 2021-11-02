Жительница Саранска перечислила мошенникам почти 90 тысяч рублей

В Саранске местная жительница лишилась денег, полагая, что обеспечивает защиту своих финансовых средств.

Несколько дней назад 32-летней горожанке позвонил некий незнакомец. Разговор с женщиной последний начал с того, что представился сотрудником банка. Затем собеседник горожанки, действуя посредством применения методов максимального нагнетания паники, рассказал от начала до конца выдуманную историю о попытках неких мошенников похитить деньги со счета жительницы Саранска.

Горожанка, поверив в то, что всё сказанное якобы сотрудником банка является абсолютной правдой, стала действовать согласно его инструкциям, направленным, по словам последнего, на защиту денежных средств. В итоге жительница Саранска перевела на несколько банковских счетов более 89 тыс. рублей. После этого якобы работник банка завершил беседу.

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Источник: 13.мвд.рф