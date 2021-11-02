В Зубовой Поляне неизвестный расплатился на АЗС поддельной денежной купюрой

В Зубовой Поляне сотрудниками правоохранительных органов был зафиксирован факт сбыта поддельной денежной купюры.

Накануне стражами порядка было получено сообщение об обнаружении фальшивой банкноты номиналом 1 тыс. рублей. Данная денежная купюра была выявлена в составе выручки, сформированной в течение суток на автозаправочной станции.

Сотрудники АЗС не смогли вспомнить, кто именно расплатился фальшивой банкнотой.

Сейчас стражами порядка проводятся мероприятия, направленные на установление лица, причастного к рассматриваемому преступлению.

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Источник: 13.мвд.рф