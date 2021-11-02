В Саранске местных жительниц осудили за мошенничество при получении выплат

В Саранске суд вынес приговор в отношении местных жительниц, обвиняемых в совершении мошеннических действий при получении выплат в рамках действия программы материнского капитала.

Осужденными являются жительницы Саранска 39- и 42-летнего возраста. Последние, действуя вместе, несколько лет назад посредством предоставления сотрудникам компетентных органов фиктивных документов о приобретении жилого дома и земельного участка похитили бюджетные денежные средства под предлогом намерения их последующего использования исключительно в целях, обозначенных программой материнского капитала.

Общая сумма денежных средств, похищенных горожанками, превысила 500 тыс. рублей.

Суд приговорил 39-летнюю горожанку к 1 году лишения свободы условно. Второй женщине также было назначено наказание виде условного лишения свободы, но в её случае срок составил 1 год и 6 месяцев.

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Источник: epp.genproc.gov.ru